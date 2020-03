Ultime Lazio, Diaconale scatenato contro Juventus e Brescia

Arturo Diaconale, capo dell’ufficio comunicazione della Lazio, ha attaccanto duramente il presidente del Brescia Cellino e i dirigenti della Juventus.

Notizie Lazio, attacco ai bianconeri

Quella delle violazioni d’isolamento da parte dei calciatori (in particolare quelli bianconeri) è un tema molto dibattuto, non solo per quel che riguarda l’ambito sportivo. Ecco quanto dichiarato in merito da Diaconale a Radio Punto Nuovo: “La tutela della salute dei giocatori è maggiore se vengono lasciati nelle proprie case o in un ambiente dove c’è il massimo controllo medico? La Juventus ad esempio, ha una serie di giocatori che si sono allontanati da Torino: quando torneranno dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena obbligatorio. La responsabilità è delle singole società“. Come a dire, la società bianconera dovrà farsi carico delle conseguenze di quanto fatto dai vari Higuain, Pjanic e Khedira.

La bordata a Cellino

Nei giorni scorsi Massimo Cellino aveva lanciato una sassata ai danni di Lotito, questa la risposta del capo dell’ufficio comunicazione biancoceleste: “Bisogna badare a sé stessi, essere responsabili di quello che si fa e si dice. C’è un vecchio detto che dice “Il bue dà del cornuto all’asino”, in questi frangenti è meglio non lasciare dette parole che possono aumentare polemiche e provare a pensare agli interessi generali“.