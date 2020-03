Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di lunedì 23 marzo 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata. Chiaramente, a causa dell’emergenza Coronavirus, molti campionati sono stati sospesi. Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che invece si disputeranno assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta lunedì 23 marzo 2020

Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento.

Lunedì 23 marzo 2020

NON CI SONO EVENTI IN PROGRAMMA

Rai Sport +HD

06:00 – Perle di Sport

06:30 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20

08:00 – Perle di Sport

08:10 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20

10:05 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 RAW AIR

11:00 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 Ski Flying HS 240 Raw Air

12:10 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Ski – Cross (Silvaplana/SUI)

13:40 – Snowboard: Coppa del Mondo 2019/2020 Snowboard Cross (Veysonnaz/SUI)

15:00 – Sport Invernali 2019/20

16:55 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Finale staffetta 4×5 km mista

18:10 – Basket: Final Eight Coppa Italia Finale: Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi

20:00 – Motocross 2020: Campionato del Mondo -GP Olanda Gara 1

21:05 – Pallavolo Maschile: Final Four Coppa Italia Finale: Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

00:05 – Motocross 2020: Campionato del Mondo – GP Olanda Gara 2

01:00 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Finale staffetta 4×5 km mista

02:15 – Magazine Snowboard Coppa del Mondo 2019/20

02:40 – Snowboard: Coppa del Mondo 2019/2020 Snowboard Cross (Veysonnaz/SUI)

04:00 – Magazine Sci Alpino Coppa del Mondo 2019/20

04:25 – Sport Invernali 2019/20

SportItalia

06:00 – Si Live 24

07:00 – Speciale Anticipi Serie A

08:00 – Sport Parade

08:30 – Teleshopping

09:45 – Studio Pre Partita

10:00 – Campionato Primavera – Sassuolo vs Napoli

12:00 – Teleshopping

12:30 – Si Live 24 (diretta)

13:00 – Campionato Scozzese – Rangers vs Celtic

15:00 – Serie A Live

17:00 – Teleshopping

18:00 – Serie A Live

20:00 – Solo Calcio

20:45 – Serie A Live

23:00 – Speciale Serie A