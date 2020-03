Notizie Napoli, anche De Laurentiis si arrende sugli allenamenti (UFFICIALE)

Comunicato ufficiale da parte del Napoli, che posticipa la ripresa degli allenamenti, andandosi a conformare con il resto della Serie A.

Ultime Napoli, allenamenti rinviati ancora una volta

Polemica chiusa, almeno per il momento. Lazio e Napoli erano state le ultime due società a propendere per una ripresa degli allenamenti, ma alla fine, come già fatto da Lotito, anche De Laurentiis ha dovuto arrendersi all’evidenza ed alla gravità della situazione. Forse gli ultimi dubbi sono stati fugati anche grazie all’ultimo DPCM, che ha limitato ulteriormente le attività lavorative da svolgersi in quest’emergenza ed il calcio non figura tra queste.

Ecco il testo della nota diffusa dal club azzurro: “La SSC Napoli comunica che l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19“.

Cade così l’ultimo baluardo: in principio fu Agnelli a propendere per questa scelta, raccogliendo il consenso di quasi tutti gli altri club.

Serie A, si allontana la data della ripresa

Una scelta probabilmente inevitabile, visto il marasma attuale. La data di ripresa del campionato va ulteriormente posticipata alla metà di maggio, ma c’è la sensazione che si possa andare anche oltre. D’altronde, la decisione dell’Uefa di questo pomeriggio a proposito di Champions ed Europa League non consente ottimismo in questo senso.