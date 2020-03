Notizie Juventus, Selvaggia Lucarelli contro Dybala

La popolare giornalista si è scagliata contro Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ponendo un interrogativo: perché ai moribondi non viene fatto il tampo e ai giocatori sì?

Ultime Juventus, l’attacco contro Dybala e gli altri

Dopo l’annuncio di ieri, nel quale si asseriva che la Joya è positivo, assieme alla fidanzata, al coronavirus, è divampata la polemica. Tutta la squadra infatti è stata sottoposta a tampone, benché asintomatica, mentre in Lombardia la situazione è così grave che spesso non viene eseguito, nonostante ci si possa trovare di fronte a casi disperati. Questo è ciò che fa notare Selvaggia Lucarelli attraverso i propri social: “Io esigo spiegazioni sul perché in Lombardia non stiano facendo tamponi a gente moribonda a casa e Dybala, fidanzata e ‘un’altra persona’ (sia lui e che i due asintomatici dunque), hanno potuto fare i tamponi“.

Il motivo dello scontro

La giornalista s’interroga se a questo punto non esista una corsia preferenziale per vip, calciatori, conduttori o figli d’arte, sottolineando come invece ogni discorso sulla salute non dovrebbe avere preferiti.

Poi un altro quesito fondamentale, anzi 2: c’è un modo per avere tamponi a pagamento? O deve saperlo solo Dybala? Si fa solo in strutture pubbliche? In questo caso, sottolinea Selvaggia Lucarelli, sarebbe anche peggio, visto che normalmente non vengono eseguiti neanche a chi si presenta con sintomi lievi. “Tutti o nessuno“, conclude la giornalista.