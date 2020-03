Notizie Inter, infortunio Asamoah: pronto il rientro

Ultime Inter | Asamoah pronto a tornare in campo. Come riportato da Tuttosport, la sosta forzata potrebbe regalare all’Inter il ritorno di Kwadwo Asamoah.

Il terzino, che era partito in stagione per essere titolare, ha avuto tanti problemi in questa stagione ed ha costretto l’Inter a tornare sul mercato in attesa che il suo ginocchio si rimettesse in sesto.

L’ultima partita da titolare del ghanese risale infatti a Brescia-Inter del 29 ottobre, poi pochi sprazzi.

Per questo motivo, l’ex calciatore della Juventus è stato tagliato dalla lista UEFA. Il ghanese ha seguito passo passo la terapia conservativa messa a punto insieme allo staff medico della squadra per cercare di tornare il prima possibile a disposizione. La soluzione chirurgica è stata scongiurata anche in questo periodo in cui comunque un recupero avrebbe potuto essere più agevolato.

Oggi il terzino può fare allenamento in gruppo, anche se di fatto Conte prima della sosta non ha mai contato su di lui come un giocatore da poter utilizzare.

Prima dello stop, sono arrivate solo 3 convocazioni, per le gare contro Udinese, Milan e pure nell’ultima partita contro la Juventus, ma le condizioni del giocatore ancora non erano buone.

Ultime Inter: Asamoah sta bene

Tuttavia, in questi giorni di quarantena, come tutti i giocatori dell’Inter, anche Asamoah, pur proseguendo nella terapia conservativa, ha continuato ad allenarsi. Il suo recupero ora è quasi completo ed il calciatore punta a prolungare il proprio contratto che scade a giugno 2021.