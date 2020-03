Lega: domani il consiglio si riunisce, si deciderà il destino della Serie A

Ultime Serie A: dopo l’emergenza coronavirus, la Lega deve stabilire come procedere. Il Corriere dello Sport ha provato a far chiarezza sugli argomenti che saranno trattati domani.

I presidenti domani dovranno stabilire l’agenda degli interventi più urgenti, ma considerando tutte le variabili: brevissima, breve, media e lunga distanza. Ovvero ripartenza a maggio (improbabile), a giugno (possibile), a luglio (realistica) o addirittura chiusura anticipata della stagione.

In caso di proroga, anche i contratti dovranno valere fino a luglio. L’emergenza sanitaria rende indispensabile che si riprenda a giocare quando i rischi per la salute saranno definitivamente fugati. La Lega ha ipotizzato, magari di concerto con la Federazione, di mettere in piedi un comitato per decidere. A rischio ci sono soprattutto le entrate dei club e della stessa Lega.

Lega: stagione finita?

Nel caso in cui il campionato non ripartisse più, potrebbe vincere la Juventus anche se Gravina è contrario al congelamento della classifica, delle retrocessioni e delle promozioni. La Figc, a differenza della Lega, è un’associazione riconosciuta da un punto di vista giuridico/societario. Il rischio per Gravina di fronte a una causa per danni ora è basso.

Negli ultimi tempi è stata trovata una sorta di condivisione dei problemi e delle soluzioni da parte dei presidente.