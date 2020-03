Coronavirus Italia, calciatori e vip hanno l’ok al tampone: i medici no

Coronavirus Italia tamponi medici calciatori | E’ da giorni che continua la polemica riguardo i tamponi riguardo il Coronavirus. Tante per le persone che ogni giorno fanno richiesta per capire se sono positivi o meno al test Covid 19. Nelle ultime ore, infatti, c’è stata una polemica accesa della giornalista Selvaggia Lucarelli nei confronti di Paulo Dybala, che ha rivelato di stare bene con la propria fidanzata dopo aver effettuato il test. Tutta la squadra della Juventus è stata sottoposta al tampone. In Lombardia, invece, la situazione è molto grave e il test spesso non viene eseguito, nonostante ci si possa trovare di fronte a casi disperati. Intanto, arriva anche l’indignazione di Nicola Mumoli, primario di Medicina dell’ospedale di Magenta riguardo la questione.

Coronavirus, il primario Mumoli indignato: “Tamponi negati ai medici malati e concessi ai calciatori”

Il primario Mumoli ha scritto una lettera al Corriere della sera dell’edizione di Milano, dove ha raccontato la discriminazione che sta avvenendo riguardo il tampone Covid 19 in Italia. Lo stesso quotidiano dell’edizione odierna ha attaccato in prima pagina con: “Incredibile! Fanno tamponi ai calciatori e non ai medici”.

Questa, invece, la lettera di Mumoli: “Una dottoressa al lavoro fra pazienti affetti da Covid-19 si è ammalata, ma dopo molte chiamate ai numeri nazionali le è stato negato il tampone. Eppure le pagine delle cronache riportano le buone condizioni di calciatori, attori e politici, a cui il tampone è stato fatto”.