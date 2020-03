Coronavirus – Serie A, Samdpdoria: l’idea di Ferrero

Coronavirus Italia ultime Sampdoria Ferrero | Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto attraverso i propri social in merito alla questione Coronavirus. Domani l’incontro in Lega in video conferenza con anche i presidenti per capire il futuro del calcio in questo momento storico e tragico che coinvolge soprattutto il nostro paese. Il patron della Samp però non si è voluto soffermare sul calcio nemmeno per un attimo e ha lanciato un appello molto significativo riguardo quello che è il tema attuale. Sono tanti gli eroi di questa grande e difficile battaglia contro il Covid 19: medici, infermieri, Forze dell’Ordine, Protezione Civile e volontari. Ferrero si è schierato dalla loro parte e spera che i politici rispondano presente al suo appello.

Sampdoria news, le parole del presidente Ferrero in merito al Coronavirus

Il presidente della Sampdoria, infatti, attraverso i propri account ufficiali, ha lanciato un messaggio molto importante. Sul suo profilo Twitter ufficiale, il numero uno blucerchiato ha scritto un appello ai politici italiani, con la speranza che questo messaggio venga percepito e il prima possibile: “Nell’Italia che dà anima e perde moneta i sottopagati rischiano la vita: medici, infermieri, forze dell’ordine, protezione civile, Volontari, chi lavora nei supermercati. Il mio appello è: politici di tutti i colori rinunciate al 50% dei vostri splendori. Uniti Si Vince. #Forza”.