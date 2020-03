Coronavirus – Scudetto Serie A, Criscitiello: “Assegnatelo a Bergamo”

Emergenza Coronavirus Italia Serie A scudetto Criscitiello | L’Emergenza Coronavirus resta altissima in Italia. Pensare al calcio giocato in questo momento può sembrare assurdo, ma bisogna comunque farlo per decidere il destino della stagione e di come affrontare le gravi perdite da parte dei club e della Lega. Intanto, domani, il consiglio si riunirà in un incontro per decidere il futuro della Serie A. Intanto, arrivano molti pareri anche da chi fa parte del mondo dello sport, come quello di Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che racconta come sarebbe difficile assegnare uno scudetto in questo momento e con tante giornate ancora al termine in case di sospensione.

Scudetto Serie A, Criscitiello spera che venga assegnato a Bergamo

Bergamo è la città più colpita in queste settimane dall’emergenza Coronavirus. Continuano i centinaia di morti ogni giorno nella città lombarda e aumentano i numeri anche per i contagi. La città è in ginocchio, è servito addirittura l’intervento dell’esercito per lo spostamento delle salme in altre città per quanto riguarda la cremazione. Le famiglie delle vittime non possono dare nemmeno l’ultimo saluto ai propri cari, situazione totalmente nel caos e disperata. Intanto, arriva la bella iniziativa di Michele Criscitiello nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

“Purtroppo siamo costretti a rispettare il ruolo, il giornalista sportivo fa il giornalista sportivo. Per il campionato che stava disputando lo meriterebbe la Lazio (che ha attualmente 62 punti). L’Inter era ormai fuori dai giochi. Ma se assegni lo scudetto alla Juve viene giù il mondo e non puoi darlo neanche alla Lazio. FIGC e Lega lo dovrebbero assegnare all’Atalanta Campione d’Italia. Questo scudetto lo meritano loro. Lo merita la squadra che ha segnato 70 gol in 25 partite (20 più della Juve). Lo merita la città di Bergamo. Quel tricolore sul petto serve come segno di speranza per ripartire. Per non aver pianto le proprie vittime. E’ l’unica a meritare questo triste e maledetto tricolore troppo rosso sangue”.