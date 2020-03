Lega: domani il consiglio si riunisce, si deciderà il destino della Serie A

Coronavirus Ultime notizie Serie A | Con l’emergenza coronavirus, la Lega calcio dovrà stabilire come procedere per la conclusione del campionato. Intanto, è fissato per domani l’incontro, dove si riunirà il consiglio in merito ad alcune decisioni. Come riportata Il Mattino, nell’edizione odierna, pare che la data indicativa delle scorse settimana (quella del 3 maggio) per la ripresa del campionato di Serie A non è fattibile. Il campionato non si rivedrà nemmeno a inizio maggio, nemmeno a porte chiuse al momento. Non ci sono le condizioni al momento e sarà tutto valutato settimana dopo settimana, intanto, si pensa di finire la stagione a luglio.

Ultime Serie A, quando ricomincia il campionato di Serie A?

Rivedere la normalità nel mondo del calcio in questo momento è assolutamente impossibile. I campionati sono tutti fermi e nessuno ha ancora una strategia definita. Il tutto bisognerà scoprirlo giorno dopo giorno in base all’evolversi del Coronavirus. Danno possibile per i club di circa 150 e 180 milioni di euro. Intanto si continuerà a chiedere aiuto al Governo per ridurre al mono possibile le perdite. Come ad esempio i 100 milioni delle sponsorizzazione sul betting. Le agenzie di scommesse investono ovunque tranne che in Italia a causa di un divieto che i presidenti chiedono di abolire, più la legge Melandri che viene considerata impiccio riguardo la contrattazione dei diritti tv.