Coronavirus, Gomez: “Dramma di Bergamo anche per Atalanta-Valencia”

Il Papu ripercorre gli ultimi mesi ripensando a quella che per molti è stata la “partita 0”: Atalanta–Valencia, con circa 50.000 persone a San Siro, potrebbe essere stato uno dei focolai più grandi questa emergenza che sta sconvolgendo la Lombardia…

Atalanta, il Papu a proposito del coronavirus

“È stato terribile aver disputato quelle partite“, ha affermato l’attaccante dell’Atalanta ai microfoni di quotidiano spagnolo Olé a proposito della gara contro il Valencia, “in quel momento non c’erano tanti contagi e nessuno sapevo come potesse agire questo virus, non eravamo a conoscenza della gravità della situazione. L’abbiamo sottovalutata tutti, purtroppo è così, pensavamo fosse un’influenza come un’altra e abbiamo continuato a vivere normalmente. Soltanto con la zona rossa e le prime limitazioni abbiamo cominciato a capire. Poi con i decessi è cominciata la paura“.