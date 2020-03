Coronavirus, la decisione sulle finali di Champions ed Europa League

L’Uefa ha formalizzato oggi la decisione di posticipare tutte le finali delle grandi competizioni europee: Champions ed Europa League rinviate a data da destinarsi.

Annuncio dell’Uefa: il coronavirus posticipa le finali

Ecco il testo del comunicato diffuso dal massimo organo europeo in tema calcistico: “A seguito della crisi COVID-19 in Europa, la UEFA ha formalmente preso la decisione di posticipare le seguenti partite, originariamente previste per maggio 2020:

Finale UEFA Champions League femminile

Finale UEFA Europa League

Finale UEFA Champions League

Nel comunicato si chiarisce come non sia stata presa ancora una decisione in merito alle date per i recuperi. A tale proposito un gruppo di lavoro è già stato istituito la settimana scorsa, durante il meeting tenutosi tra le federazioni europee, per analizzare le opzioni disponibili. A coordinare i lavori è addirittura il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin. “Gli annunci saranno fatti a tempo debito“, si chiude la nota.

Anche il calcio a livello europeo deve arrendersi. La decisione dell’Uefa arriva nello stesso giorno di quella della Lega spagnola, la quale ha posticipato la ripresa del campionato a data da destinarsi. E in Italia? Da noi la situazione è ovviamente magmatica, ma la ripresa entro il 2 aprile è una chimera. In attesa di ulteriori comunicazioni, si fanno larga le teorie sull’opportunità di assegnare il titolo (e come farlo) in caso non si riprenda a giocare.