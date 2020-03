Coronavirus, Cannavaro: “Serviranno 2 mesi per l’Italia”

Ultime coronavirus | Fabio Cannavaro, ex capitano della nazionale italiana ed oggi tecnico del Guangzhou Evergrande ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Rai:

“La situazione in Cina sta tornando alla normalità. Io sono rientrato bloccato per 10 giorni a Dubai e pur non essendo stato in zona rossa il Governo ci ha messo in quarantena.

In questo modo ha potuto fare i controlli scannerizzandoci il volto. Sono a casa da 10 giorni e devo comunicare la mia temperatura ogni volta. Grazie a queste regole il virus è stato controllato e la sua espansione fermata”.

Italia?

“Ora non posso fare una previsione sul mio ritorno. La gente sottovaluta il virus, continua a uscire e ad avere contatti con altre persone. Fino a quando le cose andranno così nemmeno io potrà venire”.