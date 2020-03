Calciomercato Napoli: Koulibaly al Man Utd, arriva Koch

Ultime notizie calcio Napoli Koulibaly Manchester United Koch Friburgo | L’emergenza Coronavirus non sposta l’attenzione dei club dal calcio mercato. Tanti movimenti già in atto in vista della prossima stagione. Intanto, negli ultimi giorni, sembrava vicino la permanenza di Koulibaly al Napoli, ma ora qualcosa potrebbe cambiare. Come riportato dai colleghi inglesi, non solo il PSG e il Liverpool sono sul centrale senegalese, ma soprattutto il Manchester United. In passato De Laurentiis ha rifiutato per il difensore 100 milioni di euro proprio dai Red Devils, che potrebbero tornare alla carica del calciatore con circa 70-80 mln, cifra ritenuta giusta da ADL. Il Napoli riflette e si guarda intorno, in particolare ha gli occhi puntati in Bundesliga, dove Giuntoli pare sia intenzionato ad acquistare il giovane Koch dal Friburgo.

Calcio mercato Napoli: Koch per sostituire Koulibaly

Koulibaly non spingerà per andare via, ma partirà in caso di offerte importanti in arrivo. Il Napoli dopo l’acquisto di Rrahmani e i tentativi per Kumbulla, pensa a Robin Koch, difensore centrale di 23 anni del Friburgo. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e il Napoli pensa all’investimento tra i 10 e 15 milioni di euro per lui. In questa stagione ha messo a segno 26 presenze e 2 gol. Il suo arrivo è legato all’eventuale cessione di Kalidou Koulibaly, forte interesse del Man Utd.