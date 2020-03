Calciomercato Napoli: Immobile e Milenkovic per ripartire?

Calciomercato Napoli: Immobile e Milenkovic sarebbero i top player

Ultime Napoli, doppio colpo in vista? Rino Gattuso ha portato ordine e idee precise in casa Napoli.

La sua squadra scenderà in campo con il 4-3-3 con Insigne e Callejon larghi. Al centro perà gli azzurri continuano ad avere problemi. Mertens ha offerto prove entusiasmanti, dopo il periodo di stop, ma Milik non ha convinto. Per questa ragione gli azzurri cercano una prima punta di valore in attesa di capire chi sarà la sua spalla o alternativa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli si starebbe muovendo per cercare un nome di spesso. A sorpresa, non solo Belotti o Jovic. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Immobile, ma anche Icardi fa gola.

Ultime Napoli: in difesa si pesca dalla Fiorentina?

Per quanto riguarda la difesa, vista la possibile partenza di Koulibaly, piace molto Nikola Milenkovic. Il 22enne della Fiorentina, è uno tra i più apprezzati del panorama, anche se gioca prevalentemente con la difesa a 3.

Ha dimostrato a Firenze di saper guidare il reparto ed essere un vero e proprio airone sulla palle alte. Il Napoli lo monitora ma non sarà facile convincere Commisso a cederlo. Gli azzurri seguono la situazione in attesa di capire che tipo di mercato avrà il centrale viola.