Calciomercato Milan, si valuta il futuro di Leao e Paquetà | Il futuro economico del Milan dipenderà dalle cessioni del prossimo calciomercato. Dopo gli addii a giugno di Piatek e Suso, servirà stabilire le posizioni di altri calciatori non di prima fascia. Da Lucas Paquetà a Rafael Leao, la dirigenza rossonera dovrà vagliare un piano economico molto deciso.

Calciomercato Milan, futro in bilico per Paquetà e Leao

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sul futuro dei due talenti del Milan. Con Stefano Pioli sono pian piano scivolati in panchina senza più scalare le gerarchie dell’attacco rossonero. L’esplosione di Rebic e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic hanno portato a nuove scelte che potrebbero essere determinanti anche in fase di calciomercato. La prossima stagione è quella più importante per il fondo Elliot che non ha trovato importanti risultati sportivi nei due anni a Milano. Ecco perché le cessioni di Leao e Paquetà potrebbero essere vitali per un nuovo progetto.

Ultime Milan, Leao e Paqueta in uscita

Stagione poco brillante, tante chance sprecate e la panchina come unica ancora. Lucas Paquetà non ha fatto rivedere le cose importanti della prima parte di carriera in rossonero. I numeri stagionali raccontano di 846 minuti giocati, zero reti e un solo assist. Acquistato in grande stile per 40 milioni di euro, non è mai riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Poteva andare via a gennaio e ci ha provato ma anche le ipotesi di prestito sono state bocciate dal club rossonero. Rafael Leao non lo ha ancora dimostrato. E’ giovane, il Milan vuole puntarci visti i 28 milioni investiti. Gazidis vorrebbe Rafael Leao come punto fermo del prossimo Milan ma da lui si aspettavano molto di più già in questa stagione. Servirà il salto di qualità se non vuole rischiare di perdere l’occasione di vestire rossonero.