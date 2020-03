Calciomercato Juventus, in Spagna sono sicuri: Ronaldo via

Cristiano Ronaldo può lasciare la Juventus a fine stagione: a riferirlo è il portale Diario Gol, che anticipa un’offerta a cifre mai viste finora da parte del PSG.

Calcio mercato Juventus, CR7 pronto all’addio

Il calcio è fermo a livello mondiale a causa del coronavirus, ma il calciomercato non si ferma. D’altronde le stesse dichiarazioni di procuratori e dirigenti dei club confermano come, accanto alla gestione dell’emergenza, ci sia anche da programmare questa stagione e quelle successive. Così sta facendo anche la Juve, alle prese con un’offerta per Ronaldo da far tremare le vene e i polsi: i parigini sarebbero pronti a ricoprirlo d’oro nel caso in cui si concretizzasse l’addio di Neymar, per formare con Mbappé una coppia-gol da sogno.

PSG-Ronaldo, un amore mai tramontato

Non sono svelati i dettagli dell’offerta economica, ma considerando che i bianconeri vorrebbero anche un rinnovo con l’attaccante, dovrà per forza essere a cifre mai viste secondo il quotidiano iberico. Parigi sarebbe una splendida destinazione per il portoghese: appeal, location, disponibilità economiche, tutto sarebbe ideale per lui. Che però si è dato un imperativo: vincere la Champions con la Juventus. Se dovesse riuscirci quest’anno, allora partirebbe più a cuor leggero alla ricerca di una nuova sfida. Leonardo fa il tifo per la Vecchia Signora.