Calciomercato Juventus: Pjanic a Parigi, Icardi a Torino

Calciomercato Juventus: Pjanic via per arrivare ad Icardi

Ultime Juventus, Pjanic va a Parigi per arrivare a Mauro Icardi? Come riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno in mente un piano.

Dopo le voci di un litigio tra il bosniaco e Cristiano Ronaldo, ora l’ex Roma sembra sul mercato.

Ultime Juve: la trattativa per portare Maurito in Italia

Ad oggi è un pour parler, sondaggi, schermaglie, ma due elementi sono praticamente certi: la Juventus vuole Mauro Icardi, il Paris Saint-Germain è tentato da Miralem Pjanic.

L’idea in Francia del dg Leonardo e dai suoi collaboratori resta quella di riscattare Icardi per venderlo alla Juve, magari con uno scambio.

Dunque, Pjanic ma anche De Sciglio. In Francia, infatti, sono convinti del fatto che in questa stagione il cartellino del centrocampista si stia deprezzando troppo e un solo calciatore in cambio di Maurito potrebbe non soddisfare l’emiro. Prima che il baratto vada in porto, tuttavia, è necessario che il Psg riscatti l’attaccante per 70 milioni, anche se nel contratto firmato a suo tempo con l’Inter sarebbe stata inserita una clausola secondo la quale ai nerazzurri spetterebbero 15 milioni in caso di cessione immediata.

Per questo Steven Zhang tifa perché il Paris faccia valere l’opzione e venda il calciatore. Difficile, invece, che a Parigi vada Paulo Dybala.