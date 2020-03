Calciomercato Juventus: per Tonali pronte tre contropartite

Ultime Juve, Tonali può arrivare in estate. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus pensa al futuro e valuta l’offerta al Brescia per Sandro Tonali.

Paratici ha pronta un’idea per ridurre l’investimento cash (l’affare parte da 50 milioni). Il nome forte è quello di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 che nel marzo 2019 ha esordito in A, lanciato da Massimiliano Allegri. Il calciatore oggi è in prestito al Perugia in serie B e sta facendo benissimo.

Occhio anche al nome di Idrissa Toure, centrocampista della Under 23 bianconera, e Stephy Mavididi, attaccante inglese classe ’98 che sta facendo molto bene in prestito al Digione in Ligue 1.

Ultime Juve: rivoluzione a centrocampo

I bianconeri hanno in mente di cambiare radicalmente il proprio centrocampo per dare a Sarri calciatori funzionali al suo gioco gioco riducendo l’età della rosa. Per questo motivo sulla lista dei partenti potrebbe finire anche Miralem Pjanic. Il bosniaco non sta convincendo nell’ultimo periodo e potrebbe finire a Pariti nell’ambito dell’affare Mauro Icardi. L’argentino vuole tornare in Italia ed ha una valutazione di 70 milioni di euro. Con l’addio del bosniaco Bentancur potrebbe giocare da mediano e Tonali sarebbe la soluzione ideale per il centro-destra. Sempre che i bianconeri non riuscissero ad arrivare a Pogba.