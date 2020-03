Calciomercato Juventus, il giovane Hakimi finisce nel mirino dei bianconeri: Paratici studia il colpo dell’estate

Calciomercato Juventus – Hakimi | E’ finito nuovamente nel mirino della società bianconera il marocchino Achraf Hakimi. Il classe ’98 è riuscito a trovare l’annata della consacrazione con la maglia del Borussia Dortmund, ed è per questo che le diverse big di Europa hanno messo tutti gli occhi su di lui. Il cartellino dell’esterno offensivo del club tedesco è di proprietà però del Real Madrid, che potrebbe andarselo a riprendere al margine della stagione. La società madrilena potrebbe decidere di venderlo oppure di puntare sul proprio giovane talento, regalandogli una maglia da protagonista al Santiamo Bernabeu.

Ultime Juventus, Hakimi tornerà al Real Madrid a fine stagione: ecco come i bianconeri proveranno a prelevarlo

L’attaccante del Borussia Dortmund alla sua prima esperienza da protagonista ha convinto a pieni voti, mettendo a segno un buon bottino nelle 33 presenze ottenute con la maglia dei gialloneri. Il Real Madrid sta riflettendo sul suo futuro e, al margine della stagione potrebbe prelevarlo per andare a puntare su di lui. L’ultima parola sarà del presidente Florentino Perez, che dovrà decidere se cederlo per far cassa oppure no. In tal caso, subentrerebbe la Juventus di Andrea Agnelli, pronta a far follie per il calciatore. E’ questo ciò che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, con il CFO bianconero Fabio Paratici pronto a piazzare il colpo dell’estate.