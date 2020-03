Calciomercato Juventus: Guardiola è il sogno possibile di Agnelli

Nel corso della serata, all’interno degli studi di Sky Sport, sono venuti fuori aggiornamenti importanti legati al futuro della Juventus. Sì, perché i colleghi dell’emittente satellitare hanno rivelato il sogno di Andrea Agnelli. Nella scorsa annata si era fatto un tentativo per l’ex Barcellona e Bayern Monaco e attuale tecnico del Manchester City, Pep Guardiola. Lo spagnolo è stimatissimo dal presidente della Juventus e potrebbe andare dritto su di lui per il dopo-Sarri. L’addio possibile di Guardiola dal club inglese, mette in guardia la stessa società bianconera, che non vorrebbe vedere sfumare un proprio pallino. Il collega Massimo Marianella è certo: “Se dovesse decidere di lasciare il City, scegliendo la nostra Serie A, la prima scelta cadrebbe sulla Juventus”.