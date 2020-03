Calciomercato Juventus: Ferran Torres può arrivare

Ultime Juve, Ferran Torres a Torino? Come riportato da Tuttosport, i bianconeri stanno scandagliando in lungo ed in largo il mercato internazionale per trovare rinforzi per la prossima stagione.

Ai bianconeri piace tanto Ferran Torres, il gioiello del Valencia. L’ala spagnola – 6 gol e 7 assist in questa stagione – ha vent’anni e grandissimi mezzi tecnici.

Ad intrigare Paratici è anche la sua posizione contrattuale. L’accordo con il Valencia scadrà nel 2021, quindi fra poco più di un anno, e finora l’esterno dell’Under 21 spagnola non ha rinnovato.

Per questa ragione il club valenciano sarà costretto a venderlo per evitare il rischio di perderlo a parametro zero nel 2021. Sul ragazzo ci sono anche Real Madrid e Barcellona ma si muove la Juventus. Qualche contatto tramite i soliti intermediari c’è già stato. Per Ferran Torres non è ancora arrivato il momento delle scelte, ma l’impressione è che il richiamo di Cristiano Ronaldo. si forte.

Ultime Juve: e Chiesa?

I discorsi, naturalmente rallentati dall’emergenza sanitaria, non sono così avanzati. Di sicuro la Juventus è moltoi vigilie. Alla Continassa pensano che possa essere il vice Douglas Costa. In ogni caso Ferran Torres viene considerato un’alternativa a Federico Chiesa. Tuttavia strappare l’esterno a Commisso non è semplice per questo i bianconeri devono valutare anche alternative.