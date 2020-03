Calciomercato Inter, Acuna arriva grazie a Joao Mario: i dettagli

Calciomercato Inter, il cartellino di Joao Mario potrebbe non essere riscattato dalla Lokomotiv Mosca: i nerazzurri studiano il piano

Calciomercato Inter – Acuna | Uno dei diversi giocatori lasciati partire in prestito nell’estate scorsa, potrebbe rappresentare una pedina fondamentale per il prossimo mercato dell’Inter. Oltre ai due soliti Ivan Perisic e Mauro Icardi, non è da dimenticare il portoghese Joao Mario. Nella scorsa estate fu ceduto alla Lokomotiv Mosca in un’operazione da prestito con diritto di riscatto. Opzione che potrebbe non essere esercitata dallo stesso club russo. I 18 milioni di euro fissati nell’accordo sembrano troppi per la società, che andrà dritta su altre varianti per il proprio centrocampo. Dopo un buon inizio nella Premier russa, un forte rendimento in calo, che mette a repentaglio la possibilità del club nerazzurro di incassare quasi 20 milioni. Ecco perché il club nerazzurro potrebbe inserirlo in un’operazione importante per arrivare all’argentino Marcos Acuna, obiettivo già dello scorso mercato di gennaio.

Ultime Inter, Acuna-Joao Mario: scambio in vista per la prossima stagione

Stando a quel che rivelano i colleghi portoghesi di ‘O Jogo’, ci sarebbe il forte interesse dello Sporting Lisbona verso Joao Mario. Il calciatore è ancora di proprietà dell’Inter, ecco perché l’amministratore delegato del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, andrà a piazzare un’operazione importante. Alla società portoghese verrà proposto il cartellino del giocatore – più soldi – in cambio di Marcos Acuna. L’esterno argentino da parecchio tempo in auge nella lista dei desideri per Antonio Conte. L’Inter andrà a sfruttare la voglia di tornare in Portogallo da parte di Joao Mario e il forte pressing della stessa società dello Sporting, sul calciatore nerazzurro.