Ultime Roma, Juan Jesus: “Situazione drammatica in Italia”

Notizie AS Roma | Juan Jesus, difensore centrale della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rádio Colorada e a Fox Sport:

“Purtroppo la situazione in Italia è drammatica, anche perché è arrivata anche la notizia che qui abbiamo superato i morti della Cina. Ma non solo, sfortunatamente non sappiamo quando tutto questo finirà. È una guerra invisibile, siamo in quarantena. Siamo tutti un po’ preoccupati, non è semplice non poter uscire di casa. Quando lo fai finisci col riflettere su tutto ciò che sta accadendo. Io penso anche in avanti e a quello che potrebbe accadere in un paese come il Brasile. Siamo preoccupati per le nostre famiglie, anche se io parlo con la mia ogni giorno. Loro stanno tutti bene”.

Ultime Roma: Juan Jesus invita a stare a casa

Juan Jesus ha provato a fare la sua parte come il resto dei compagni di squadra che hanno donato parte dei loro stipendi allo Spallanzani:

“Grazie a Dio ho una bella casa in cui vivere. Immaginate chi invece ha più bisogno? Conosco una signora, lei lavora per noi, suo marito e sua figlia non possono lavorare. E noi stiamo provando ad aiutarli.