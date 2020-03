Coronavirus, Napoli disposto a giocare a luglio la Serie A: parla Grassani

Coronavirus Serie A ultime Napoli Grassani | L’emergenza coronavirus è ancora altssima in Italia. Quasi difficile pensare che il calcio possa tornare a giocarsi nei prossimi mesi per concludere le stagioni in corso. Intanto, in merito alla questione, ha parlato Mattia Grassani, legale della SSC Napoli.

Coronavirus Serie A, le parole del legale della SSC Napoli Grassani

L’avvocato del Napoli si è soffermato sui contratti in scadenza dei calciatori il 30 giugno e se dovessero essere allungati di qualche settimana in caso di conclusione di stagione a luglio: “Tema molto complesso e non riguarda soltanto la Figc e le leghe. Coinvolge tutte le associazioni di categorie, anche l’Inps e l’Inail. Intanto, il Napoli è pronto a scendere in campo anche a luglio”.

L’intenzione della UEFA e di tutti i campionati è terminare la stagione entro il 30 giugno, ma se non dovesse accadere allora tutto dovrà essere programmato nei minimi dettagli:

Come sottolinea l’avvocato, la situazione andrà inquadrata molto tempo prima: “Bisogna tentare di risolvere la questione entro il 20 giugno. I campionato dovranno terminare per il 30 giugno, oppure si dovrà preparare un piano B”.

Infine, parole anche sui tagli stipendi ai calciatori e staff della società: “Una decurtazione sarebbe doverosa. I calciatori dovranno capire che devono rinunciare alla retribuzione di una parte di stipendio nel periodo in cui non hanno giocato e non si sono allenati. I club rischiano perdite da 70 milioni a salire”.