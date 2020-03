Ultime Lazio, gli allenamenti non riprenderanno: è ufficiale il rinvio da parte del club

Ultime Lazio – allenamenti | Erano arrivate nelle giornate scorse alcune decisioni da parte dei club di Serie A, in merito alle questioni del ritorno in campo per gli allenamenti. Tra le diverse società in disaccordo sulla data del ritorno in campo, c’è sicuramente la Lazio di Claudio Lotito. Il club biancoceleste si era scontrata all’interno degli ultimi Consigli di Lega tenuti in videoconferenza, con i diversi diverbi con il Presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi. Non sono mancate le polemiche dunque, ma aveva fatto sapere le proprie intenzioni la società laziale: inizialmente era era quella di tornare in campo per la giornata di domani, lunedì 23 marzo. Ha prevalso il buonsenso da parte del club, cambiando tutto il programma proprio in questo pomeriggio. E’ cambiato tutto, con il presidente Claudio Lotito che ha deciso di cambiare idea sulla questione. La società non scenderà in campo domani, rinviando gli allenamenti agli ordini di Simone Inzaghi a data da destinarsi.

Notizie Lazio, il comunicato ufficiale sugli allenamenti

Cambia tutto in casa Lazio, è arrivato il comunicato ufficiale attraverso il sito proprio del club laziale. Claudio Lotito ha acconsentito al rinvio, ecco quel che è apparso proprio sul sito ufficiale della Lazio: “Nuovamente rinviata la ripresa dell’attività sportiva della Prima Squadra della Capitale. La ripresa degli allenamenti, precedentemente fissata per lunedì 23 marzo, è stata infatti posticipata a data da destinarsi”.