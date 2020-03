Ultime Cagliari, Nainggolan e l’emergenza coronavirus: “Appena finisce…”

Attraverso il suo profilo Instagram Radja Nainggolan si è intrattenuto con i suoi followers: il centrocampista del Cagliari si è soffermato su come sta vivendo questo periodo d’isolamento a causa del coronavirus, tra dj set e nottate…

Notizie Cagliari, le parole del Ninja

Un Ninja è silenzioso, ma non certo casalingo. Abituato a scorazzare in campo, come la sera tardi, adesso si sente in gabbia: “Per me è stranissimo, di una noia mortale, non sono abituato. A questo punto voglio recuperare giocando fino a 50 anni. Cosa faccio appena finisce l’emergenza? Una di quelle belle serate come una volta…Nel frattempo gioco alla playstation, sfido i compagni di squadra. C’è gente che pulisce casa o si mette a cucinare, ma non fa per me. Al massimo mi cimento con la carne. Ogni tanto faccio un po’ di dj set per movimentare la giornata, oppure mi do alla bicicletta che ci ha portato il club. Per me in realtà non sarebbe l’allenamento ideale, ma ci accontentiamo. A che ora vado a dormire? Non si può dire…”.

Ultimissime mercato Cagliari, Nainggolan ad un passo dal riscatto

Giulini vuole approfittare di questo momento di stasi per puntare al riscatto del centrocampista dall’Inter. Serve tuttavia uno sforzo da parte di entrabi i club, senza contare quello da parte del giocatore: ecco il piano del presidente rossoblu.