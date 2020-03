Notizie Torino, Cairo: “Coronavirus, in Lega qualcuno vuole fare il furbo”

Ultime Torino, l’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il paese ed anche il calcio italiano.

A differenza di qualche settimana fa, in Lega nelle ultime riunioni c’è stata maggiore compattezza.

A riportarlo è stato Urbano Cairo, presidente del Torino, che ha parlato nel corso di un’intervista concessa a La Stampa:

“Se penso che nell’assemblea di Lega del 10 marzo c’era ancora chi parlava di allenarsi e di tornare a giocare devo per forza ammettere che si è perso tempo. Quei discorsi, a risentirli ora, sembrano ancora più incredibili. Io dissi subito di prendere decisioni drastiche per non spostare i tifosi ad aumentare esponenzialmente i contagiati”.

Lega, ora il clima è sereno?

Il presidente ha parlato di come le società vogliono agire da oggi in avanti:

“Questa emergenza ci ha compattato, c’è più unità di prima. C’erano molti falchi che ora sono colombe anche se è rimasto qualcuno che vuole fare il fenomeno, che rompe il fronte per avere vantaggi. Per me sono solo furbizie, e ora non è il momento. Se mi riferisco a Lotito e De Laurentiis? Chiedetelo a loro. Solo, mi sembra una follia sostenere una tesi sulla base dei dati del contagio. Non possono dire che alcune regioni non hanno problemi, questa è una frase infelice. Poi esplode il virus a Fondi e allora… le altre società non la pensano così. Lo fanno, immagino, per avvantaggiarsi nella preparazione”.

Il presidente ha detto la sua sulla possibilità che la Serie A ricominci:

“Inutile avventurarsi in previsioni, siamo di fronte ad una pandemia e navighiamo a vista. Fissare un inizio o una fine ora è senza senso, ma nel caso riprendessimo l’ipotesi porte chiuse è la più probabile.

Cairo parla anche del taglio degli stipendi:

“Sarà inevitabile. Siamo di fronte a un problema del genere il sistema potrebbe implodere”.