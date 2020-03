Tweet on Twitter

Notizie Sassuolo, Caputo: “Del Piero idolo, nessuna offerta dall’Inter”

Ultime Sassuolo | Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

Ultime Sassuolo, parla Caputo

“Del Piero è il mio idolo, avevo detto che se avessi fatto 20 gol in serie A avrei voluto conoscerlo. Spero di riuscire a conoscerlo, io ci credo”.

La Nazionale?

“Il sogno di ogni giocatore è quello di arrivare in Nazionale. Io sto bene, mi sento un ragazzino ed in campo sto dando il massimo. Magari quel sogno si potrà realizzare. A Sassuolo ho trovato la mia dimensione ideale, giochiamo un calcio che di rado vediamo in campo. Alla fine parlano i numeri, se continuerò a segnare potrebbe esserci spazio”.

Il gol più bello segnato?

“Gli ultimi due gol che ho fatto contro il Brescia sono stati molto importanti. Mi è piaciuto il secondo”.

Il Fantacalcio?

“Cerco di essere sempre presente per tutti i mie Fanta-allenatori, voglio dirgli grazie. Mi sono comprato anche io al Fantacalcio: nella mia squadra in attacco siamo io ed Ilicic”.

Mister Conte?

“Ho un grandissimo rapporto con lui, io sono cresciuto con lui ma ad oggi non c’è stata nessuna proposta dall’Inter. Sono contento di quello che sto facendo a Sassuolo”.

Il difensore più forte incontrato?

“Un difensore davvero tosto credo sia Skriniar dell’Inter”.