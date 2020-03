Notizie Roma, Pastore: “Chissà se torneremo in campo quest’anno”

Ultime Roma | Javier Pastore, centrocampista della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Impacto:

Le parole di Pastore

“Dobbiamo capire se riprenderemo a giocare da questa stagione o da quella successiva. Credo sia difficile che questa stagione possa essere conclusa, credo che al momento serviranno almeno 20-30 giorni per prepararsi prima di ripartire. Tutti i club avranno delle perdite economiche. Il mio parere è che si comincerà direttamente dalla stagione successiva. Per me è impossibile ricominciare da dove si è interrotto. Si è pensato anche di cominciare tardi il campionato, ma ci sono anche le Olimpiadi, l’Europeo e la Copa America.”

Pastore ha parlato anche del danno economico:

“Molte persone hanno già pagato per vedere le partite che non si stanno giocando, non credo sia possibile riprendere. Questo è quello che credo io. Ogni giocatore ha le sue esigenze e il club ha dato modo di allenarsi a casa. Al mattino ci svegliamo, ci pesiamo e inviamo allo staff tutte le informazioni di cui hanno bisogno: il peso, il tempo di allenamento, gli esercizi fatti. Non possiamo allenarci insieme ma ci teniamo in contatto.