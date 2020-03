Notizie Coronavirus, per l’Italia arriva una nuova ordinanza sugli spostamenti: ecco i dettagli

Notizie Coronavirus – Italia | Continuano ad arrivare aggiornamenti importanti sulle decisioni che riguardano il nostro Paese. Mentre l’Italia è praticamente in ginocchio per l’emergenza Coronavirus, che ha causato dei disastri irreparabili sulla salute dei cittadini, arrivano nuove ordinanze. A seguito dell’intervento del Premier Giuseppe Conte di ieri sera, arrivano dunque importanti notizie in merito alle decisioni per la Nazione. Da oggi è di fatto, come riportano i colleghi di Sky, vietato il trasferimento e lo spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privato, in un Comune diverso da quello in cui si trovano. Le eccezioni sono fatte per le esigenze lavorative, di massima emergenza e tutto quel che riguarda i motivi di salute. Una decisione che arriva dall’ordinanza adottata dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno, valida fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Coronavirus, la nuova ordinanza in Italia: i cittadini non potranno più spostarsi per l’intero Paese

E’ il periodo peggiore per l’intero panorama mondiale, ma in particolar modo l’emergenza ha colpito l’Italia. Il nostro Paese vive uno dei momenti più difficili della sua storia recente e i cittadini si trovano ora costretti a restare nelle proprie case. Un periodo di quarantena cominciato da ben due settimane, ma l’annuncio del Premier Conte nella serata di ieri, mette in risalto quanto ancora i cittadini dovranno collaborare per risolvere l’allarme venuto fuori in quest’ultimo mese legato al Coronavirus. E’ per questo che si intensificheranno le misure adottate, imponendo ai cittadini maggiori restrizioni. La nuova ordinanza venuta fuori nel corso di questa giornata è chiara: i cittadini non potranno più spostarsi liberamente tra i Comuni, limitando ulteriormente gli stessi spostamenti da parte degli italiani.