Notizie Cagliari, Pisacane: “Coronavirus? Ho già sconfitto un nemico invisibile”

Ultime Cagliari | Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha parlato attraverso i canali social del club, lanciando un appello in questo momento così complicato per la lotta al Covid-19.

Ultime Cagliari, parla Pisacane che incita tutti a non mollare

Il difensore del Cagliari, infatti, anni fa rimase paralizzato dalla testa ai piedi a causa della sindrome di Guillain-Barré, una malattia rarissima che lo portò in coma.

“Aver battuto quel nemico invisibile mi ha aiutato come uomo. Questo virus è un altro nemico invisibile, ma io ho imparato ad avere pazienza. Serve positività in questo momento, non bisogna mollare, non dobbiamo cadere nella tentazione di uscire. Solo così possiamo battere anche questo nemico. Nessun dramma nel restare a casa, non è così dura.

o sono un tipo che tende ad ingrassare, quindi se mollo anche di solo un centimetro divento un barile. Sto cercando molto di stare attento a cosa mangio, ormai ci siamo abituati anche a questa situazione. Stiamo seguendo un programma, la società ha fatto in modo di dotarci di attrezzature necessarie per restare in forma. Dobbiamo rispettare le regole, gli orari e bisogna stare attenti all’alimentazione per superare questo periodo difficile”.