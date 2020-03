Brescia, Cellino: “Stagione finita. Lo Scudetto? Se Lotito lo vuole, allora che se lo prenda”

Tweet on Twitter

Notizie Brescia: Cellino sulla situazione attuale

Notizie Brescia Cellino | Il campionato di Serie resta fermo, e questo fino a data da definirsi. L’emergenza Coronavirus continua ad impazzare nella nostra penisola, e in questi ultimi giorni si sta parlando parecchio di un’eventuale ripresa. Gli organi alti stanno provvedendo a definire un nuovo possibile calendario, magari dettando anche qualche regola per quanto riguarda playoff e playout (solo ipotesi). Per Cellino però, Presidente del Brescia, tutto questo resta un argomento quasi obsoleto:

“Io penso all’anno prossimo, ma quale stagione da concludere. Lo scudetto? Se Lotito lo vuole che se lo prenda. Qua dobbiamo pensare a sopravvivere, bisogna essere un po realisti. La stagione è finita, e non lo dico perchè siamo ultimi, facciano quello che vogliono. Io penso alla gente che muore e che perderà un posto di lavoro, non si può pensare al calcio. Pensiamo alla vita, alla vita cazzo”

Coronavirus: altri giocatori contagiati

Cellino ha detto la sua, e ha parlato in maniera piuttosto chiara. La stagione per il patron del Brescia è conclusa, e forse è un’idea che accomuna più di qualche addetto ai lavori. Intanto i contagi aumentano, e anche qualche altro giocatore è risultato positivo al tampone: Dybala e Maldini gli ultimi casi.