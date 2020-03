News Juventus, Coronavirus l’esito del tampone: le ultime dei bianconeri

News Juventus – Coronavirus | Altra brutta notizia arrivata nella serata di ieri, con l’annuncio di Paulo Dybala del contagio al Covid-19 e della sua compagna Oriana. Attraverso il profilo di Instagram il campione argentino ha annunciato la sua positività al test fatto per l’allarme Coronavirus, dichiarando però di essere in buone condizioni di salute. Una situazione che ha preoccupato ulteriormente tutto il mondo del calcio, dopo l’annuncio arrivato in precedenza già di Daniele Rugani prima e di Blaise Matuidi poi.

Ultime Juventus, ecco l’esito dei test di tutti gli altri calciatori della Juventus: nessun altro è risultato posivito al Coronavirus

Nella giornata di oggi, come fanno sapere i colleghi di Sky Sport, sarebbero stati ultimati i test legati al Coronavirus, fatti per un controllo generale da parte della Juventus, per i propri tesserati. All’interno dell’organico bianconero, fanno sapere che i tamponi sono risultati tutti negativi. L’unica eccezione riguarderebbe infatti i soli già citati Dybala, Rugani e Matuidi. Scongiurata la positività di Gonzalo Higuain che, negli scorsi giorni era partito in volo verso l’Argentina, per raggiungere la propria madre malata. Gli altri partiti lontano da Torino e dall’Italia – Bentancur, Douglas Costa, Khedira e Pjanic – anche sono risultati negativi. Cristiano Ronaldo anche, che era partito per Madeira già da diverso tempo e dove resterà ancora per un po’ di tempo.