Mercato Juventus, Orsolini allontana il ritorno: “A Bologna sto da Dio”

Mercato Juventus: Orsolini, ritorno più lontano

Mercato Juventus Orsolini | La Juventus non si ferma, e pensa alla prossima stagione, quando la rosa dovrà essere rinforzata per diventare ancora più competitiva. Paratici sta valutando diversi profili, e tra le tante idee è anche spuntata quella riguardante Orsolini. L’esterno sta facendo benissimo al Bologna, tanto da convincere i bianconeri a volerlo riportare a Torino. Impresa non facile, anche perchè sia il ds Sabatini, che tutta la dirigenza, non vorrebbero affatto privarsi del proprio gioiello. In più lo stesso giocatore ha rivelato più volte di trovarsi bene, l’ultima volta qualche ora fa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“L’ultima parola sul mio futuro spetterà al Bologna, qui sto da Dio. La società crede in me, e non vale neanche la pena parlare di futuro. Sanno come farmi sentire importante per il progetto”.

Parole al miele, e che al momento sembrano allontanare di gran lunga un eventuale ritorno a Torino.

News Juventus: Orsolini quasi sfumato, caccia ad altri giovani

Il modus operandi della Juventus sembra essere chiaro: dopo l’acquisto di Kulusevski, ecco che si punterà su altri giovani, come ad esempio Tonali e Castrovilli, altri obiettivi oltre Orsolini. Chiaramente le trattative non sono affatto semplici, ma lo staff di Paratici sa già come lavorare, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare grosse novità.