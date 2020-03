Materazzi-Ibrahimovic, sfida social

Materazzi Ibrahimovic Instagram Challenge | Sul campo si sono sfidati a suon di botte in passato e ora si punzecchiano ancora tra social e media. Marco Materazzi, sfida Zlatan Ibrahimovic sui social. L’ex difensore dell’Inter posta un video dove lancia la sfida al calciatore rossonero riguardo la Challenge con i palleggi con la carta igienica. La novità però sta che Materazzi ha sfidato il calciatore a palleggiare e poi far cascare in una coppa il rotolo, con precisione nella Champions League. Coppa che Ibra non ha mai vinto in carriera e che l’Inter vinse proprio l’anno successivo al suo addio.

Lo scorso dicembre si erano attaccati sui social, con Ibra che disse: “L’ho mandato in ospedale, aspettavo quel momento da 4 anni. Nel 2006 ho dovuto lasciare il campo durante Juve-Inter per un fallo brutto che mi fece. Accadde lo stesso nel Derby di Milano 4 anni dopo, gli feci una mossa di taekwondo e lo mandai all’ospedale“.

Poi arrivò immediata la risposta di Materazzi: “Grazie Ibra, senza di te non avremmo mai vinto la Champions”.

A distanza di qualche mese, Materazzi torna a punzecchiare Ibra. Ancora una volta facendo riferimento alla Champions League mai vinta. StayAtHomeChallenge la sfida lanciata da Marco a Zlatan, con in più la Champions League presente nel video e in sottofondo la canzone “We are the Champions”. Infine il messaggio: “Dai Zlatan, vediamo se ci riesci… se vuoi la coppa te la presto”.

La replica di Ibra questa volta non sembra essere arrivata, per il momento.