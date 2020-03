Il coronavirus chiude il pronto soccorso: bambino nasce al telefono con il 118

Una storia incredibile in tempi di coronavirus: grazie a quello che è già stato ribattezzato “l’angelo del 118” questa mattina è nato il piccolo Lorenzo.

Pronto soccorso chiuso, bambino nasce in smart working

La storia è avvenuta in provincia di Napoli, nella notte tra il 21 ed il 22 marzo. Maria sta per partorire, ma papà Alfonso non può portarla nel presidio medico più vicino, che è il pronto soccorso: qualche tempo fa c’è stato un sospetto caso di covid-19 e così l’intera struttura è soggetta a sanificazione in questo momento. Così chiarma il 118 e spiega: “Mio figlio sta nascendo adesso“.

Per fortuna, dall’altro lato della cornetta c’è una brava operatrice, che risponde in quel momento da Pozzuoli, la quale invita a lasciare il numero di casa, dove dopo pochi secondi è lei a richiamare. Per 10 minuti guida Alfonso nei passi da eseguire e quando arriva l’ambulanza il grosso è già fatto, bisogna solo tagliare il cordone ombelicale. Verificata anche l’espulsione della placenta, i medici hanno accompagnato mamma e figlio al reparto di Ostetricia del San Giovanni di Dio, diretto da Antonio Fusco. Una splendida storia, in un’Italia che sta combattendo duramente, con misure sempre più restrittive, l’emergenza coronavirus.

Le parole dei protagonisti

A rendere nota la storia è stata proprio il padre Alfonso, su Facebook, il quale ha commentato: “Voglio dire grazie quell’angelo della centrale operativa del 118, che questa mattina alle 4.10 mi ha dato consigli su come far nascere Lorenzo. In un vortice di emozioni è stato un sostegno importante per mia moglie Maria e per Lorenzo“.

Come riporta fanpage, l’angelo del 118, che risponde al nome di Ilaria, ha poi aggiunto: “Trattato come se fosse figlio nostro. In questo caso la mia esperienza di dieci anni impegnati in un reparto di Ostetricia e Ginecologia è stata particolarmente utile”.