Coronavirus Italia, Cairo al veleno contro Lotito e De Laurentiis

Coronavirus Italia Serie A Cairo Lotito De Laurentiis | Continua l’emergenza Coronavirus in Italia. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, non le manda a dire a due suoi colleghi di Serie A. Polemica infinita sulla ripresa del campionato e in particolare in questi giorni sul tornare in campo per gli allenamenti. Lazio e Napoli non considerano l’opinione della Lega e dei medici della Federazione convocando i calciatori alla ripresa per la prossima settimana. Intanto, arriva il duro attacco del presidente dei granata in merito alla situazione infelice che si sta creando in Serie A.

Coronavirus – Torino, Cairo: “Lotito e De Laurentiis fanno i furbi e cercano vantaggi in una situazione simile”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a “La Stampa”, dove questa mattina sono uscite fuori dichiarazioni contro i presidenti De Laurentiis e Lotito in merito alla ripresa degli allenamenti. I due spingono per riprendere gli allenamenti, andando contro corrente rispetto tutti.

“Chiedete a loro il motivo. Mi sembra una follia sostenere una tesi sulla base dei dati del contagio. Dire “la mia regione non ha problemi” con una situazione così in evoluzione è una frase davvero infelice. Ci sono ben 16 società che non la pensano come loro al momento. Lotito e De Laurentiis fanno questo per Lazio e Napoli per interessi sportivi. Forse vogliono avvantaggiarsi nella preparazione rispetto gli altri”.