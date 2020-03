Tweet on Twitter

Coronavirus, Fellaini positivo: è in ospedale in Cina

Cina, Marouane Fellaini è il primo calciatore della massima serie cinese positivo al coronavirus.

Pessima notizia che scuote il mondo del calcio. Lì dove tutto è cominciato non sono stati registrati nuovi casi interni negli ultimi giorni, ma preoccupano ora gli arrivi di persone da altri continenti e nazioni. E’ quanto accaduto con l’ex Manchester United, che adesso milita nello Shandong Luneng. Il centrocampista belga, atterrato a Shanghai dopo essere stato a Singapore, è stato sottoposto al tampone e trovato positivo al Covid-19.

Fellaini, secondo quanto riferito dallo Shandong Luneng, è “in buone condizioni, ma viene osservato attentamente e avrà tutta l’assistenza medica di cui c’è bisogno. Il nostro club fa del suo meglio per favorire il pieno recupero di ogni atleta”.

Ultime Coronavoris: la squadra vuole fare chiarezza

Per far luce su come si avvenuto il contagio della stella belga, lo staff medico e la dirigenza dello Shandong stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti del calciatore.

Il centrocampista dopo essere sbarcato a Shanghai, ha preso un treno ad alta velocità per raggiungere Jinan, città in cui ha sede la sua squadra.

Il calciatore è attualmente in ospedale, ora la sua positività potrebbe portare a un nuovo rinvio della ripresa dell’attività calcistica in Cina: questa era prevista per i primi di aprile.