Coronavirus, Albertini: “La Serie A può essere cancellata”

Demetrio Albertini ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del Barcellona, facendo il punto sulla Serie A e sull’Italia stravolta, come la Spagna, dalla pandemia coronavirus.

Coronavirus Italia, Albertini apre alla cancellazione del campionato

L’ex centrocampista di Milan e Barcellona, attualmente presidente del settore tecnico della Federcalcio, come fatto da Sticchi Damiani ai nostri microfoni, apre alla possibiltà che questa stagione non si concluda: “Il nostro obiettivo è puntare sulla ripresa del campionato verso metà maggio. Ma non bisogna scarate l’ipotesi che si possa disputare il campionato in estate, così come che si possa non disputare del tutto, o che si arrivi ai playoff per le promozioni o le retrocessioni. Difficile ragionare in questo clima d’incertezza, la tutela della salute in ogni caso verrà prima di tutto“.

Le ipotesi sull’assegnazione dello scudetto

Tradotto, il calcio aspetta per forza di cose quello che accadrà lontano dal campo, ed attualmente tutte le ipotesi sono al vaglio, anche quelle in contraddizione tra loro, come cancellazione e playoff. Chiaramente questi due scenari infatti saliranno alla ribalta soltanto qualora il campionato non possa avere una sua naturale conclusione, e per quanto la situazione imponga prudenza, al momento c’è fiducia in ambienti vicino alla lega rispetto al fatto che ciò possa avvenire. Resta marginale, al momento, la cosiddetta cristallizzazione della classifica.