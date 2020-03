Il CIO fa dietrofront, rinvio ufficiale per le Olimpiadi

Il Comitato Olimpico Internazionale alla fine si è dovuto arrendere alla situazione: il covid-19 sta attaccando con forza tutto il pianeta, ma con tempistiche diverse. In una situazione di tale incertezza, organizzare una manifestazione di tali dimensioni sarebbe stato praticamente impossibile.

Ufficiale, rinviate le Olimpiadi a data da destinarsi

Le pressioni internazionali su più livelli, la possibilità che fosse una sorta di edizione mutilata dall’assenza di molti paesi, destinati a lottare almeno fino a settembre contro il coronavirus: queste ed altre le motivazioni che hanno portato al rinvio delle Olimpiadi.

Il punto della questione sta proprio nel grado di conoscibilità della situazione: trovare la risposta a domande di tipo medico (ricerca di un vaccino, criteri d’immunità) è l’unica strada per poter ricominciare anche negli altri settori.

Così l’atteggiamento del CIO è attendista: in attesa di ulteriori sviluppi, i Giochi Olimpici sono rinviati, ma senza dare un riferimento temporale. Secondo sportmediaset, la volontà è quella di posticiparli sì ma di qualche mese, provando a disputarli comunque entro l’anno.

Emergenza coronavirus, tutto lo sport si è fermato

Le Olimpiadi erano l’ultimo grande evento sportivo ancora in programma. Gli Europei di calcio sono stati già rinviati all’anno prossimo (anche se il nome non è stato goffamente deciso), mentre tutto il circuito tennistico professionistico è stato interrotto almeno fino al termine dell’estate. Stessa sorte è toccata agli sport motoristici, così come ai massimi campionati nazionali ed internazionali per quanto riguarda basket, volley e rugby.