Calciomercato Napoli, Jovic si complica: concorrenza del Tottenham

Calciomercato Napoli: Jovic, anche il Tottenham in corsa

Calcio Mercato Napoli Jovic | Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande in vista della prossima stagione, magari a qualche attaccante. L’arrivo di Gattuso ha senza dubbio stravolto tutto nella squadra partenopea, e o oltre alle gerarchie sono cambiati gli obiettivi per l’estate. I nomi circolati sono tanti, ma ce n’è uno in particolare: Luka Jovic, in forza al Real Madrid, e che non ha rispettato le aspettative che c’erano state su di lui, dopo l’arrivo dall’Eintracht Francoforte.

Il Napoli ha intenzione di fare sul serio, ma la trattativa non si prevede essere per nulla facile; il motivo? Ovviamente la concorrenza sul giocatore. Jovic è parecchio seguito soprattutto dall’Inghilterra, con Mourinho che pare voglia anticipare tutti: stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, è il Tottenham la vera antagonista del Napoli per Jovic.

Napoli-Jovic: parte l’operazione

Jovic è un obiettivo sempre più concreto per il Napoli, il quale nelle ultime ore pare abbia fatto partire in maniera definitiva l’operazione. Già iniziati i contatti tra ADL e l’agente del serbo, altro indizio di come i partenopea vogliano proseguire spediti per questa strada. La sensazione è che adesso ci sia da aspettare, nei prossimi giorni ulteriori novità.