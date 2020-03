Calciomercato Napoli, Fabian nel mirino del Liverpool: pronti 80 milioni

Calciomercato Napoli: Fabian, super offerta dal Liverpool

Calcio Mercato Napoli Fabian | Il Napoli pensa già alla prossima stagione, e lo fa programmando il suo mercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Gli investimenti ci saranno, così come le cessioni, con qualche giocatore che sta venendo continuamente corteggiato nel corso di queste ultime settimane. E’ il caso di Fabian Ruiz ad esempio, protagonista di una stagione altalenante, ma ugualmente considerato come uno dei giocatori più talentuosi in Europa.

Lo spagnolo è seguito da tantissimi top club, ma ultimamente uno in particolare ci sta provando: il Liverpool. I Reds sono convinti del valore del giocatore, e stando a quanto riportato dai portali inglesi e da goal.com, sarebbe pronti a mettere sul piatto addirittura ben 80 milioni di euro. Una cifra molto alta, e che potrebbe far vacillare chiunque.

Notizie Napoli: offerta a Fabian, ADL non si smuove

Il Liverpool ci sta provando seriamente per Fabian, ma la sensazione è che gli 80 milioni che verranno messi sul tavolo non saranno sufficienti per far contento ADL. Il patron del Napoli era ed è tuttora fermo sulla sua valutazione: 100 milioni di euro, almeno. Occhio poi anche alle solite pretendenti, ovvero Barcellona e Real Madrid, che continuano a restare alla finestra.