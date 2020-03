Calciomercato Milan: Icardi nel mirino?

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: Icardi è un obiettivo?

Notizie Milan, Icardi è ancora una caso perl ‘Inter. Per questa ragione i rossoneri potrebbero presto approfittarne.

La punta di proprietà dei nerazzurri ed in prestito al PSG, in Francia è reduce da cinque panchine consecutive prima dello stop (sei nelle ultime sette uscite ufficiali tra campionato e coppe).

Il calciatore ad oggi è “vittima” di una specie di guerra di potere tra il tecnico Tuchel e il d.s. del Psg Leonardo.

L’allenatore nell’ultimo periodo ha punzecchiato spesso Icardi e anche per questa ragione potrebbe saltare il riscatto di Maurito a fine stagione, che sarebbe valso all’Inter ben 70 milioni. Il mancato riscattoche potrebbe far tornare in corsa tre squadre italiane.

Ad oggi la Juve ed il Napoli restano ancora in in pole position. Tuttavia è notizia delle ultime ore che Icardi potrebbe essere una tentazione anche per il Milan.

Cartellino e ingaggio sono assolutamente fuori dai parametri impostati da Gazidis, che vuole un Milan giovane e di qualità con calciatori che rappresentino un investimento per il futuro.

Ultime Milan: sarà Icardi il dopo Ibra?

Ma non è detto che ci possano essere delle eccezioni. In caso di addio a Zlatan Ibrahimovic, Icardi rappresenterebbe infatti l’uomo copertina perfetto per attrarre sponsor e tifosi.

Questi, infatti, non prenderebbero bene una nuova rivoluzione ed un nuovo progetto dopo il recente addio di Zvonimir Boban. Il club ragione ma l’evolversi delle cose, vista la volontà di Icardi di vivere a Milano, potrebbe portare sviluppi nei prossimi mesi.