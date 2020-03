Calciomercato Lazio, Escalante allontana i biancocelesti

Tweet on Twitter

Gonzalo Escalante sembrava già della Lazio ed invece, stando alle sue ultime parole, nulla è ancora scritto e definitivo.

Calcio mercato Lazio, le parole di Escalante

Per lui si parlava di un ritorno in Italia (visto che aveva già vestito la maglia del Catania, nel 2014, mal figurando a dirla tutta) durante l’ultima sessione di mercato, per vestire la maglia biancoceleste. Il prossimo colpo di Tare invece, rischia di essere un affare sfumato.

Queste le sue parole al portale argentino Olé: “Fantastico che la Lazio abbia pensato a me, sento che è arrivato il momento di fare il grande salto. I biancocelesti sono un’opzione, sto valutando le alternative ma ho ancora un impegno con l’Eibar. Prima di arrivare in Europa guardavo le partite e morivo dalla voglia di giocare in Spagna. Ora sono qui e ho giocato 150 partite con l’Eibar. Sono molto contento di ciò che sto realizzando“.

Un contratto che in realtà scadrà questo giugno ed infatti il centrocampista aveva anche già sostenuto le visite mediche con la Lazio: ecco perché qualora non arrivasse la notizia avrebbe un po’ il sapore della beffa.

Notizie Lazio, posticipata la ripresa degli allenamenti

Alla fine Lotito ha dovuto cedere. Mentre infatti il numero 1 biancoceleste, sostenuto da De Laurentiis, predicava un ritorno agli allenamenti quanto prima, tutte le altre società erano e sono per l’attesa rispetto all’evolversi degli eventi. Da qui, il comunicato di questo pomeriggio della Lazio.