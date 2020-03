Calciomercato Juventus, Pogba: bianconeri in pole grazie a Raiola

Calciomercato Juventus, per Pogba si attendono novità dall’incontro Woodward-Raiola

Calciomercato Juventus – Pogba | Ci sarebbero dei nuovi contatti registrati dai colleghi del Mirror e riguardano l’agente di Paul Pogba, Mino Raiola, e i vertici del Manchester United. E’ considerato uno degli oggetti di mercato di quest’ultimo periodo, con le voci sempre più in auge di un addio a fine stagione dal club inglese. Potrebbe dire addio dalla Premier League, con direzione Real Madrid. Dopo diversi diverbi tra l’agente del francese e il club d’appartenenza, ci sarebbe stata una tregua da parte dell’amministratore delegato del Manchester United, Ed Woodward verso Mino Raiola. Al contrario delle ultime settimane, appunto, vorrebbe arrivare ad una vera e propria conclusione, cercando di convincere il calciatore a restare per dare una mano al club di Solskjaer.

Ultime Juventus, Agnelli non molla per Pogba: Real e bianconeri in attesa di conoscere il suo futuro

Contatti nei giorni scorsi tra Raiola e Manchester United, per il futuro di Paul Pogba. Il francese potrebbe dire addio al club inglese, e le idee Real Madrid e Juventus restano sempre in pole. Il contratto del calciatore ha la scadenza fissata a giugno 2021 e non sembra aver manifestato alcuna intenzione di continuare a prolungarlo. Lo United, dal canto suo, avrebbe fatto sapere di non volerlo cedere per meno di 110 milioni. L’operazione andrebbe a risolvere i conti del club inglese e le parole di Raiola dei giorni scorsi restano un fattore da non sottovalutare: “Voglio portare un mio campione in una big”. Quel campione potrebbe essere Pogba e la ‘big’ potrebbe essere la Juventus.