Calciomercato Juventus, Mbappé non è solo un sogno: può lasciare il PSG

Calciomercato Juventus, Mbappé è un colpo possibile: ecco perché

Calciomercato Juventus – Mbappé | E’ l’oggetto del desiderio per il prossimo mercato. La stella Kylian Mbappé brilla sempre di più e il Paris Saint-Germain teme di vederlo lontano dal club al margine della stagione. Al momento, il contratto ha la scadenza fissata all’estate del 2022. Le intenzioni dei transalpini sarebbero quelle di andare a prolungare un contratto già onerosissimo, per blindare il proprio gioiello. Neymar già preoccupa il club di Parigi e i francesi non vogliono privarsi di ben due calciatori al margine di quest’annata. Come rivelano i colleghi del Le10Sport, si starebbero registrando dei silenzi profondi tra entourage del giocatore e club parigino.

Ultime Juventus, Mbappé potrebbe lasciare il PSG: Andrea Agnelli studia il colpo da 90

Non sta pensando tanto al rinnovo Kylian Mbappé. E’ l’ultimo tra i pensieri del francese. Il classe ’98 vuole concludere la stagione raggiungendo obiettivi importanti, come la finale di Champions League, per consacrarsi ancora di più, dopo il Mondiale già vinto nel 2018 con la maglia della Francia. E’ per questo che, come ribadisce il quotidiano francese, il calciatore potrebbe addirittura pensare all’addio al margine di questa stagione. Le avance del Real Madrid, tra le altre, rappresentano la pista più accreditata da seguire per il futuro del calciatore. Non è da escludere però la possibilità bianconera: la Juventus resta in pole assieme alle altre, perché Andrea Agnelli non è nuovo a colpi di questo calibro. C’è da considerare il doppio colpo in due anni: prima Cristiano Ronaldo, poi De Ligt e adesso anche Mbappé. La Juventus non si tirerà indietro e proverà a piazzare un colpo clamoroso per la prossima stagione.