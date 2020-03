Calciomercato Juventus, El Shaarawy è un’idea: sfida alla Roma

Calciomercato Juventus: anche El Shaarawy nel mirino

Calcio Mercato Juventus El Shaarawy | Il mercato di Serie A continua a ritmi altissimi, e in queste ultime ore sono tante le operazioni che i big club stanno portando avanti, specie la Juventus. I bianconeri anche stavolta si stanno scatenando, e pare che le intenzioni della società siano quelle di fare qualche piccolo ritocco al reparto offensivo. Diversi giocatori non convincono appieno, altri invece hanno avuto troppi problemi fisici; ragion per cui adesso c’è il bisogno di nuovi innesti.

I nomi circolati ultimamente sono tanti e molto interessanti, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutti: El Shaarawy. L’italo-egiziano attualmente milita in Cina, ed è circolata anche la voce di un suo ritorno alla Roma. I giallorossi vorrebbero riportarlo in giallorosso, ed è possibile che possa partire un vero e proprio duello di mercato, così come riportato da Il Corriere dello Sport.

El Shaarawy: scelta di cuore?

El Shaarawy è un giocatore di cui si discuterà parecchio in questi prossimi mesi, anche perchè c’è la sensazione che la sua avventura in Cina sia ormai terminata. Il ritorno in Italia è molto papabile, e sia la Juventus che la Roma ci stanno pensando. Il Faraone prenderà una scelta di testa o di cuore, ecco cosa abbiamo raccolto noi.