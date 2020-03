Calciomercato Juventus: Chiellini per un altro anno, arriva Romagnoli?

Ultime Juventus, Alessio Romagnoli potrebbe essere la sorpresa del mercato estivo. Capitan Chiellini, nonostante il rinnovo non in discussione, sta ormai per dire addio al calcio.

Se non in estate, probabilmente tra ude anni. Per questo motivo la Juventus, che non vuole farsi trovare impreparata, sta cercando un calciatore in grado di non far rimpiangere il numero 3. Stando a quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri non avrebbero mai smesso di seguire Alessio Romagnoli.

In estate il calciatore potrebbe lasciare il Milan vista la politica di abbassamento degli ingaggi che i rossoneri sono intenzionati ad attuare. Romagnoli a Milano guadagna 3.5 milioni di euro a stagione. Uno in più di quanto Gazidis intende offrire ad i calciatori in rosa per il nuovo corso. Per questo motivo, visto anche la presenza di Mino Raiola come procuratore, il centrale potrebbe in estate dire addio. Per lui, magari, un anno di apprendistato alle spalle di Chiellini a Torino per poi raccoglierne l’eredità.

Ultime Juve, pronti tre rinnovi

Nonostante il contratto di Giorgio Chiellini sia in scadenza a fine anno, il centrale potrebbe prolungare. La Juventus, infatti, sta preparando tre rinnovi per tre colonne dello spogliatoio.

Non solo il difensore, ma anche Blaise Matuidi e Gigi Buffon potrebbero restare a Torino e allungare la propria esperienza in bianconero per un’altra stagione.