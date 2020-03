Calciomercato Inter, Struna si candida: “Per i nerazzurri vengo anche gratis”

Calciomercato Inter, Struna pronto a tornare in Italia: la rivelazione dell’ex Palermo

Calciomercato Inter – Struna | E’ tornato a parlare di Serie A una vecchia conoscenza dello stesso campionato, Aljaz Struna. L’ex Palermo e Carpi ha rivelato la sua passione per i colori nerazzurri. Le sue parole sono anche dirette ai suoi vecchi compagni di squadra e non solo. In particolare le parole sul direttore sportivo del Napoli ed ex Carpi, Cristiano Giuntoli, con cui ha vinto il campionato di Serie B, discorso analogo per Paulo Dybala al Palermo. Oggi il difensore ha trovato le sue soddisfazioni in una nuova vita americana nell’MLS, con la maglia degli Houston Dynamo.

Notizie Inter, Struna dichiara amore ai nerazzurri: “Verrei anche gratis lì”

Il collega Nicolò Schira ha intervistato attraverso Instagram l’ex Palermo, Aljax Sturna. Il calciatore ha raccontato diversi passaggi della sua avventura italiana, anche con un po’ di nostalgia: “Seguo ancora il Palermo, c’è un mio amico che gioca lì ed è Andrea Accardi. Lo stimo molto, ha fatto una scelta di cuore scendendo in Serie D con loro. I rosanero devono tornare dove meritano, spero possano salire in fretta. Dybala? Ho giocato con lui due anni a Palermo, era molto giovane ma già si vedevano in allenamento tutte le sue qualità. Tecnicamente era fortissimo, ma aveva anche la testa giusta per diventare un campione. Per quel che mi riguarda è il giocatore più forte con cui mi sono allenato. Giuntoli? Personaggio particolare, vive di calcio, ci diceva che sarebbe arrivato in un club da Champions League.

Ritorno in Serie A? A gennaio c’erano le possibilità, ma per gli Houston sono incedibile. Non faccio nomi. Antonio Conte è il mio preferito come allenatore e svelo una cosa: sono tifoso dell’Inter, è la squadra del mio cuore. Spero possa vincere un trofeo importante, il mio sogno sarebbe indossare la maglia dell’Inter. Verrei anche gratis per loro”.